لبنان: استشهاد امراة وعمليات خطف وتفجير جنوبي لبنان من قبل قوات الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات جيش الاحتلال أطلقت الرصاص في اتجاه أحياء حولا بعد دخول الأهالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وأضافت أن جيش الاحتلال خطف ثلاثة مواطنين في البلدة أيضا.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال نفذ تفجيراً في المنطقة الواقعة بين بلدات كفر شوبا وكفر حمام والهبارية جنوبي البلاد.

وأضافت أن الاحتلال نفذ تفجيرًا آخرا في منطقة السدانة جنوبي البلاد.

وأكدت أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة حولا بعدة قذائف.

وفي غضون ذلك قالت وزارة الصحة اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت مسعفين اثنين من بلدة حولا.

وبدوره، دعا الجيش اللبناني اللبنانيين إلى عدم التوجه نحو القرى التي لم ينتشر فيها بعد في جنوبي لبنان، في بيان شدد من خلاله على “ضرورة عدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمَل الانتشار فيها”.

وأضاف الجيش اللبناني أن هذه التعليمات تأتي “حفاظا على سلامتهم وتفاديا لسقوط أبرياء، نظرا لخطر الذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي، إلى جانب احتمال وجود قوات تابعة للعدو في تلك المناطق”.

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