أهداف أمريكا من عرقلة رحلات إيران إلى لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "المعلومه"، أكد عدي عبد الهادي، أحد قادة ائتلاف الفتح في العراق، أن أمريكا هي المسؤولة عن اتخاذ قرار منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت.

وأضاف: "هذا السيناريو له ثلاثة أسباب؛ أولاً، منع عودة العائلات اللبنانية واستقرارها في جنوب البلاد، ثانياً، خلق توترات داخلية في لبنان ضد المقاومة، وثالثاً، منع الاتصالات الاقتصادية بين التجار والعائلات اللبنانية مع إيران."

وشدد عبد الهادي على أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني أو منطقي لهذا العمل. في الوقت الذي تلتزم فيه الأطراف الدولية الصمت تجاه عمليات الاغتيال والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في مدن لبنان."

وقد أدى منع هبوط الطائرات الإيرانية في المطار الدولي إلى حدوث موجة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين اللبنانيين.

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