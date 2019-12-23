الولايات المتحدة ستتخلى أخيرا عن ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني اعتبر لدى استقباله وزير الخارجية الهندي، سابرامانيام جايشانكار أن العلاقات الثنائية بين البلدين ودية ومتينة وعريقة، قائلا إنه لاريب أن الشراكة الثنائية بين الجانبين تتعزز أكثر مما مضى.

تابع روحانی ان ملتقی اللجنة المشترکة للتعاون الثنائی بین ایران و الهند یسبب الحراك فی مسار تنمیة المناسبات الشاملة بین البلدین قائلا:"کانت و لم تزل المحادثات الثنائیة بین مسؤولی البلدین مثمرة للنتائج الایجابیة المفیدة لتطویر الشراکة الثنائیة بین طهران و نیودلهی".

و أردف روحانی:"لابد ان نبذل جهودنا لتوصل العلاقات التجاریة و الاقتصادیة بین البلدین الی المستوی المتوقع".

و أشار روحانی الی الشراکة الثنائیة بین ایران و الهند فی منطقة جابهار الحرة قائلا:"استکمال مشروع سکك الحدید بین جابهار و زاهدان سبب لتزاید الشراکة التجاریة علی الصعید الاقلیمی".

و أوضح الرئیس روحانی تتابع ایران خفض التوتر و ارساء الأمن و الاستقرار المستدام فی المنطقة علی وجه الخصوص الخلیج الفارسی و بحر عمان قائلا:"فی هذا السیاق، قدّمت الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة مبادرة هرمز للسلام من أجل ارساء الأمن و الثبات و الاستقرار المستدام فی المنطقة".

و وصف الرئیس روحانی الشراکة التعددیة بین ایران و الهند و الدول الأخری بالهامة قائلا:"فی الظروف الراهنة التی تحاول الولایات المتحدة فیها ان تفرض عقوبات أحادیة علی الشعوب الأخری، لابد ان نسعی لصون العلاقات الثنائیة بین الجانبین و نستمر بهذه المناسبات".

و أکد الرئیس روحانی:"تضطر الولایات المتحدة الأمیرکیة ان تتخلی عن سیاسة الضغط الأقصی بالنسبة لایران قبل الانتخابات الرئاسیة فی الولایات المتحدة".

و بدوره أبلغ وزیر الخارجیة الهندی فی هذا اللقاء تحیات رئیس بلاده الحارة للدکتور روحانی واصفا ملتقی التعاون الثنائی بین البلدین بالبناء المؤثر من أجل تسویة المشاکل القائمة فی مسار تنمیة الشراکة الثنائیة بین طهران و نیودلهی و قال:"یجب ان نحاول لتوثیق المناسبات الثنائیة فی مختلف المجالات خاصة التجاریة و الاقتصادیة أکثر مما مضی".

و أکد وزیر الخارجیة الهندی علی تنمیة الشراکة الثنائیة بین القطاعین الخاص و العام للبلدین و تضافر الجهود فی هذا الصدد.

و تابع وزیر الخارجیة الهندی:"من حسن الحظ ان الشراکة الثنائیة بین ایران و الهند فی منطقة جابهار الحرة تستمر حالیا و یجب التسریع فی تنفیذ المشاریع بالمنطقة".

و صرح وزیر الخارجیة الهندی:"لدی ایران و الهند علاقات ودیة و عریقة و رغم مشاکل ایران، ستبقی قویة و متینة و وطیدة".