بقائي يعلن عن زيارة مرتقبة لعراقجي إلى سلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة عن زيارة وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى سلطنة عمان في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السيد عباس عراقجي سيتوجه إلى مسقط بناء على دعوة رسمية للمشاركة في القمة الثامنة لدول حافة المحيط الهندي التي ستستضيفها عمان والهند وسنغافورة بشكل مشترك في مسقط.

وتعقد هذا الأسبوع أعمال الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول حافة المحيط الهندي تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في هذه القمة، سيعقد وزير خارجية بلادنا أيضًا لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية والمسؤولين الآخرين المشاركين في الحدث.

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