عراقجي يعرب عن تقديره لموقف الدول العربية الرافض لتهجير سكان غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، التقى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، على هامش القمة الثامنة للدول المطلة على المحيط الهندي في مسقط.

وأشار وزير الخارجية خلال هذا اللقاء، إلى انعقاد الاجتماع الأول بين وزراء خارجية إيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، مؤكدا على ضرورة وأهمية استمرار الحوار والتفاهم بين الجانبين، وذلك نظرا لحساسية وأهمية التطورات في المنطقة، وفي إطار تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي بين دول المنطقة.

كما أعرب عن تقديره لمواقف الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي، التي أدانت ورفضت المخطط الأمريكي-الصهيوني لتهجير سكان غزة قسرا. وأدان التصريحات المسيئة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية.

وفي السياق ذاته، أشار عراقجي إلى مشاوراته مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لدعم تحرك جاد لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى طمس القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك صوت إسلامي موحد وقوي دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين.

ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال اللقاء بمواصلة الحوار والتعاون بين المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المتبادلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد على الموقف الواضح والصريح لمجلس التعاون في رفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، مؤكدًا دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني. كذلك، أعرب عن ترحيبه بالمقترح الإيراني لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.