إسلامي: أميركا سعت إلى وقف بناء محطة "دارخوين" النووية لكنها لم تنجح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مراسم احياء ذكرى الشهيد خرازي التي أقيمت في محطة كارون للطاقة النووية، أحيا محمد إسلامي ذكرى الشهداء وأكد على مواصلة طريقهم من أجل مجد إيران الإسلامية وقال: "الدول المتغطرسة في العالم التي كانت تنوي مواجهة بلادنا تعلم جيدا أن طريق شهدائنا مستمر وأننا لن نتوقف عن هذا الطريق رغم الصعوبات والعقوبات، وأضاف: "بدأ الأعداء عملهم بتطبيق العقوبات الجائرة لإحباط بلادنا وشعبنا بالضغوط الاقتصادية، لكن الشعب الإيراني أدرك طريقه بثبات ونحن نشهد انتصارات مستمرة في مختلف المجالات".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "قبل انتصار الثورة الإسلامية كان من المقرر بناء محطة كارون للطاقة النووية بقوة 300 ميغاواط في هذا الموقع"، وأضاف: "نظرًا لخطط منظمة الطاقة الذرية لتطوير محطات الطاقة النووية، فقد قررنا، بثقة من الله عز وجل، مواصلة بناء هذه المحطة النووية مرة أخرى".

وأوضح أننا وضعنا في البداية إحياء هذه المدينة على جدول الأعمال وأن خطة بناء محطة الطاقة النووية كارون التي تبلغ قدرتها 300 ميغاواط تتقدم حاليا"، وأكد على استمرار العمل في مجال الطاقة الذرية والأنشطة النووية رغم الضغوط، وقال: "قبل 12 عامًا، حاولت أمريكا إيقاف بناء محطة دارخوين للطاقة النووية، التي نتواجد فيها حاليًا، لكنها لم تنجح. ساعد شبابنا وعلماؤنا واستمر بناءها. إن بناء محطة كارون للطاقة النووية بقوة 300 ميغاواط في دارخوين هو أحد مظاهر تقدم البلاد".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "العالم أجمع يعلم أن إيران تكتسب علم بناء محطة الطاقة النووية، ومن أجل تحقيق أهدافنا لا نكترث بالعقوبات والضغوط من الأعداء، وسوف نواصل الطريق الذي رسمناه لأنفسنا لتحقيق هدفنا".

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أن إيران يجب أن تصبح أيضًا واحدة من الدول التي تبني محطات الطاقة النووية في العالم، أضاف: "اليوم، نحن لاعبون رئيسيون في هذا العلم في العالم، والأعداء لا يستطيعون رؤية هذا النجاح الكبير. هذا العلم مؤثر في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطب والزراعة، حيث قمنا افتتاح مركز المعالجة الإشعاعية في جنوب غرب البلاد في الأهواز".

وفي الختام، أكد إسلامي أن الأعداء يجب أن يعلموا أنهم لا يستطيعون منع إيران من تحقيق أهدافهم من خلال اغتيال العلماء وزيادة العقوبات والضغوط على إيران، مؤكدا: "يجب على الجيل الحالي من البلاد أن يرى أن هذه الأعمال لا تزال مستمرة، ويجب على الشباب أن يعتقدوا أنه من خلال الصمود من أجل الأهداف النبيلة للثورة الإسلامية، فإنهم سيصلون إلى مراتب عالية".

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