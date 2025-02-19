الوفد البرلماني الإيراني يلتقي رئيس الوفد البرلماني البحريني على هامش الجمعية البرلمانية الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الوفد البرلماني لبلادنا في الجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة محسن زنكنة وبرفقته شهين جهانغيري رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون السياسية وعباس بابي زاده رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، مع أحمد السلومي رئيس الوفد البرلماني البحريني لدى الجمعية البرلمانية الآسيوية، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية المنعقد في باكو بدعوة من البرلمان الأذربيجاني.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتفاعلات بين البلدين في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وناقشا بنود جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي، وتبادلا الآراء بشأن تعزيز التعاون وتعزيز وزيادة فعالية هذه المنظمة الدولية.

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