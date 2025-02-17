عراقجي: الاستقرار في اليمن له دور مهم في الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد عبدالسلام، المتحدث ورئيس وفد المفاوضات لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، صباح اليوم الاثنين 17 فبراير، بسيد عباس عراقجي وزير الخارجية.

وفي هذا اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالتضامن الشريف للحكومة والشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة الاحتلال والإبادة الجماعية التي تعرض لها على يد النظام الصهيوني في غزة لمدة ستة عشر شهراً، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور مهم في انتصار الشعب والمقاومة الفلسطينية وفرض وقف إطلاق النار على النظام الصهيوني.

كما أكد عراقجي على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لليمن، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن في اليمن لهما دور مهم في الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة بأسرها.

وأشار وزير الخارجية أيضًا إلى زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الأخيرة إلى طهران، معتبرًا أن استمرار الحوار والمسار الدبلوماسي مفيد وفعال، وأكد على استمرار دعم بلادنا للحكومة والشعب اليمني.

من جانبه، أعرب محمد عبدالسلام، المتحدث ورئيس وفد المفاوضات لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، عن سعادته بفرض اتفاق وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني، مشددًا على أنهم يتابعون تطورات المنطقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأنهم في حالة استعداد كامل تجاه أي تحركات عدوانية، وأن كيفية الإجراءات المستقبلية لليمن في دعم الشعب الفلسطيني تعتمد على مدى التزام الطرف الآخر بتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل.

كما قدم تقريرًا عن آخر التطورات الميدانية في اليمن، مؤكدًا على الوحدة والتضامن الوطني بين الشعب في هذا البلد، وقدم الشكر للدعم السياسي والمعنوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب اليمني في مواجهة اعتداءات الأعداء.

وتبادل الطرفان في هذا اللقاء الآراء حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحة الإقليمية والدولية.

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