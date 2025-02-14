  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:١١ م

تظاهرات حاشدة في صعدة نصرة لفلسطين مع تصاعد التهديدات الأمريكية

تظاهرات حاشدة في صعدة نصرة لفلسطين مع تصاعد التهديدات الأمريكية

تجددت المظاهرات الجماهيرية الحاشدة، اليوم الجمعة، في محافظة صعدة نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني، وتأكيدا على الموقف الجاد في وجه التهديدات الأمريكية الصهيونية بتهجير أو العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن موقع المسيرة, خرجت المسيرات الجماهيرية في 35 ساحة بصعدة تحت شعار "على الوعد مع غزة ضد التهجير، ضد كل المؤامرات"، حيث خرجت المسيرة المركزية بالمحافظة في ساحة المولد النبوي الشريف غرب المدينة.

وعادت المسيرات بقوة في المحافظة بعد قرابة شهر من الهدوء، حيث توقفت المظاهرات الكبرى مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الفائت، واليوم تعود المسيرات الكبرى في المحافظة مع تصاعد التهديدات الأمريكية والصهيونية باستئناف العدوان وتنفيذ مخطط التهجير بحق الشعب الفلسطيني.

هذا وتخرج مسيرات أخرى عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمينة والفلسطينية، ورايات الحرية، موجهين رسالة تحذيرية قوية للعدو الإسرائيلي وللأمريكي من التهجير أو العدوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1954353

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات