تخت روانجي يلتقي بارزاني في اربيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روداف أن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي التقى في أربيل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق في تدوينة على X، أنه تم بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة في هذا اللقاء.

وانطلاقاً من هذه الرسالة، أكد الطرفان أيضاً على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري لتحقيق الرخاء المتبادل.

من ناحية أخرى، التقى نائب وزير الخارجية الإيراني أيضًا وتشاور مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية.