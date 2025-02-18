  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

تخت روانجي: لدينا تنسيق مع كردستان العراق في مختلف المجالات

تخت روانجي: لدينا تنسيق مع كردستان العراق في مختلف المجالات

أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع مسؤولي حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل.

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان ذلك جاء في مؤتمرٍ صحفي مشترك، يوم الاثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل.

وأعرب تخت روانجي عن بالغ سعادته وشكره على كرم الضيافة التي لاقاها في أربيل، مؤكداً إجراء مباحثات بنّاءة مع مسؤولي الإقليم، وقال: "لدينا الكثير من النقاط المشتركة مع إقليم كردستان" معتبراً أن ذلك "سيساعد في تطوير العلاقات بين أربيل وطهران".

مساعد وزير الخارجية الإيراني أشار أيضاً إلى وجود تنسيقٍ مع الإقليم في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وبشأن القضايا التي بحثها الجانبان، لفت تخت روانجي إلى العديد من المواضيع التي ناقشها في أربيل، من بينها القضايا الأمنية، مؤكداً أن أمن إقليم كردستان "هو من أمن إيران، ويجب علينا التنسيق معاً دائماً لمواجهة التحديات".

/انتهى/

رمز الخبر 1954511

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات