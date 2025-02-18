تخت روانجي: لدينا تنسيق مع كردستان العراق في مختلف المجالات

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان ذلك جاء في مؤتمرٍ صحفي مشترك، يوم الاثنين، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل.

وأعرب تخت روانجي عن بالغ سعادته وشكره على كرم الضيافة التي لاقاها في أربيل، مؤكداً إجراء مباحثات بنّاءة مع مسؤولي الإقليم، وقال: "لدينا الكثير من النقاط المشتركة مع إقليم كردستان" معتبراً أن ذلك "سيساعد في تطوير العلاقات بين أربيل وطهران".

مساعد وزير الخارجية الإيراني أشار أيضاً إلى وجود تنسيقٍ مع الإقليم في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وبشأن القضايا التي بحثها الجانبان، لفت تخت روانجي إلى العديد من المواضيع التي ناقشها في أربيل، من بينها القضايا الأمنية، مؤكداً أن أمن إقليم كردستان "هو من أمن إيران، ويجب علينا التنسيق معاً دائماً لمواجهة التحديات".

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