ظريف: العلاقات الوثيقة مع جميع العراقيين تمثل حجر الزاوية في السياسة الإيرانية

وبعد عودته من زيارة العراق واقليم كردستان نشر ظريف تغريدة على موقع تويتر ارفقها بصور عن لقاءاته مع مسؤولي اقليم كردستان العراق ومن بينهم "مسعود بارزاني" رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، و"مسرور بارزاني" رئيس حكومة اقليم كردستان، وقال: خلال زيارة مفيدة الى كردستان العراق، التقيت مع مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئيس وزراء الإقليم.

واضاف: تبقى العلاقات الراسخة والمتينة مع جميع العراقيين حجر الزاوية في سياسة ايران.

وأكد وزير الخارجية ان دول الجوار هم الاولية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

