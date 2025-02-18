وزير الاقتصاد الايراني يلتقي وزير المالية التركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الاقتصاد والمالية الايراني عبد الناصر همتي، الذي زار السعودية للمشاركة في المؤتمر السنوي حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة، مع وزير المالية التركي محمد شيمشك وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويعقد المؤتمر السنوي حول التحديات والفرص للاقتصادات الناشئة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، يجري وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في بلادنا، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر المذكور، محادثات ثنائية مع نظرائه من دول المنطقة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية.

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