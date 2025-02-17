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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٤١ م

وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمصر

وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمصر

التقى وزير الاقتصاد الإيراني، عبدالناصر همتي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، رانيا المشاط على هامش المؤتمر السنوي للتحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة في السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي يزور السعودية حاليا للمشاركة في المؤتمر السنوي حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات الناشئة، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وناقش معها أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وزير الاقتصاد الإيراني يلتقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمصر

يقام المؤتمر السنوي حول التحديات والفرص للاقتصادات الناشئة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. وخلال زيارته للسعودية، سيجري وزير الاقتصاد والمالية في بلادنا، بالإضافة إلى حضوره المؤتمر المذكور، محادثات ثنائية مع دول المنطقة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1954493

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