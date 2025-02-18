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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

انطلاق المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في طهران

انطلاق المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في طهران

بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين الثالث صباح اليوم في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت اجتماعات المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين لليوم الثاني بمجمع سعد آباد التاريخي الثقافي مع وصول الضيوف.

وحضر هذا المنتدى ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا، وخواجه مراد كلدي مرادوف رئيس وزراء تركمانستان، وعلي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وأولغاس أباييفيتش بيكتينوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وقاهر رسول زاده رئيس وزراء طاجيكستان، كضيف خاص من البلدان غير الساحلية.

والجدير بالذكر أن هذا المنتدى بدأ يوم أمس (الاثنين ) على شكل سبع جلسات متخصصة وينتهي اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1954536

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