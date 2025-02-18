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١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٠ ص

المشاركون في المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين يزورون معرض الإنجازات العلمية الإيرانية

المشاركون في المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين يزورون معرض الإنجازات العلمية الإيرانية

قام النائب الأول لرئيس الجمهورية ورؤساء الدول المشاركين في المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين بزيارة معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض طهران الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اطلع النائب الأول للرئيس خلال هذه الزيارة التي جرت صباح اليوم (الثلاثاء)، برفقة رؤساء الوفود المشاركين في المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين من أربع دول، على أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتابع عن كثب التقدم العلمي الإيراني.

وفي هذا المعرض، تم شرح المعلومات المتعلقة بأحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية للشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في مجالات الطب والصحة والزراعة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية ومعالجة مياه الصرف الصحي والملوثات الكيميائية والمياه والطاقة وما إلى ذلك للزوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1954528

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