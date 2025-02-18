إيران تعلن استعدادها لتطوير البنية التحتية في ممر بحر قزوين - الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد اتابك في المنتدى الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين، اليوم الثلاثاء، إن المنتدى عقد في 6 جلسات في مجالات الإحصاء والصناعة والاقتصاد والجمارك والمصارف والنقل والصحة والسياحة والنفط والغاز وغيرها، مضيفا: "تم التأكيد على تفعيل وتطوير البنية التحتية في تعزيز الممرات والخدمات اللوجستية ورقمنة العمليات، وإنشاء حدائق صناعية وتكنولوجية مشتركة، وتسهيل التبادلات المالية والمصرفية على أساس التجارب الناجحة للدول الأعضاء على أساس العملات الوطنية لدول بحر قزوين، وإنشاء ممر جمركي أخضر ومناطق حرة مشتركة على أساس التجارب الناجحة للدول الأعضاء في مجال فهم التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف طويل الأمد بين إيران وروسيا".

وتابع: "تعلن إيران استعدادها لتطوير البنية التحتية لممر بحر قزوين - الخليج الفارسي وتهيئة الإمكانات اللازمة لإقامة القواعد اللوجستية واستخدام الموانئ الجنوبية لإيران لصالح دول بحر قزوين".

وأشار أتابك إلى أن الأعضاء أكدوا على استخدام الاتفاقيات مثل الاتفاقية الاقتصادية لبحر قزوين، والممر عبر بحر قزوين، وتطوير التعاون عبر الإقليمي مثل: بريكس وأوراسيا، ونأمل أن يتم التأكيد على ذلك فيما يتعلق بتغير المناخ، والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للنقل، والطاقة، وتبادل المعرفة الطبية، وتوسيع منصة التعاون الإلكتروني بين الأعضاء.

وقال: إن الدول الخمس تؤكد قلقها إزاء انخفاض منسوب مياه بحر قزوين، وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إنشاء نظام مشترك لمراقبة بيانات منسوب المياه وطلب المساعدة من المنظمات الدولية، كما تم التأكيد على منع دخول مياه الصرف الصناعي والحضري إلى بحر قزوين، والاستفادة من الطاقات الفارغة لصناعة النفط والغاز، وتطوير السياحة القائمة على سياحة بحر قزوين، وتطوير صناعات الطاقة والتكرير، وتحسين صحة ورفاهية الناس على شواطئ هذا البحر.

وقال اتابك إن الأعضاء وافقوا على إنشاء مركز الإغاثة والإنقاذ في بحر قزوين وإنشاء مختبر النفط في بحر قزوين، وتابع: "تم التأكيد على ربط شبكات تبادل الكهرباء بين دول حوض بحر قزوين وأهمية الطاقة الخضراء وحل التحديات البيئية وتغير المناخ وتلوث مياه بحر قزوين وحلها من خلال تكنولوجيا الدول الأعضاء، ومن أجل تنفيذها تمت الموافقة على إنشاء اتحادات علمية وحدائق تكنولوجية مشتركة".

وأعلن استعداد إيران لاستضافة اجتماعات مشتركة بين الدول المطلة على بحر قزوين حتى الموعد المقبل لعقد هذا المنتدى، وقال: "إن الدول الأعضاء دعت إلى استمرار عقد الاجتماعات المشتركة بين كل منتدى اقتصادي".

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