عارف: استراتيجية الحكومة الإيرانية هي توسيع العلاقات مع الجيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف خلال لقاء مع رئيس وزراء أذربيجان، في إشارة إلى السجل التاريخي للصداقة والأخوة بين البلدين، اذربيجان لها مكانة خاصة في سياستنا الخارجية، ولكن ليس مجرد وجود حدود مادية مشتركة هو الذي قربنا من بعضنا البعض، بل إنها دولة مجاورة لها علاقات تاريخية وثقافية جيدة مع إيران".

وفي هذا اللقاء الذي عقد في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي، وبعد الترحيب بعلي أسدوف والوفد المرافق له الذي زار طهران للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين، قال عارف: "إن هذه الرحلة لن تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدان المطلة على بحر قزوين فحسب، بل ستساهم أيضًا بشكل كبير في توسيع العلاقات الثنائية".

وأكد عارف على توسيع العلاقات الودية بين حكومتي وشعبي إيران وأذربيجان، وقال: "إن استراتيجية الحكومة الإيرانية هي توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع دول الجوار".

وتابع النائب الأول للرئيس الإيراني أن جهود إيران لتوسيع العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات مع الحكومة الأذربيجانية كانت مستمرة بإلحاح وجدية أكبر منذ رئاسة الدكتور بزشكيان.

وأشار عارف إلى أن اقتصادي البلدين يمكن أن يكملا بعضهما البعض، مؤكداً ضرورة إعداد خطة استراتيجية شاملة للبلدين من قبل رئيسي اللجنة المشتركة وتعزيز مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأكد النائب الأول للرئيس أيضًا على ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف بكرم الضيافة من جانب الحكومة الإيرانية وقال: "نحن عازمون على توسيع العلاقات بين البلدين ونعتقد أن هناك إمكانات كبيرة للعلاقات بين أذربيجان وإيران، والتي يمكنها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات شعبي البلدين، تطوير العلاقات ومصالح البلدين".

وفي هذا اللقاء، دعا علي أسدوف أيضًا النائب الأول للرئيس لزيارة أذربيجان.

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