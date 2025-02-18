الحكومة الإيرانية: التفاوض مع أمريكا لا معنى له في الظروف الحالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أنه "في ظل الوضع الذي تمارس فيه أمريكا سياسة الضغوط القصوى، فإن المفاوضات لا معنى لها، لكننا شعب مستعد للتفاوض"، مضيفا: "باب المفاوضات كان دائما مفتوحا من جانب إيران، ومن يغلق باب المفاوضات هو شخص آخر".

وتابعت المتحدثة: "هم الذين لم يلتزموا بما وقعوا عليه وتركوا طاولة المفاوضات، بينما نحن أشخاص جيدون في التفاوض ونرحب دائمًا بفرصة التحدث إلى العالم وإحلال السلام".

وأكدت مهاجراني أن امريكا خططت كل السيناريوهات الممكنة لممارسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، وقالت: "استراتيجيتنا الرئيسية هي التفاعل مع دول المنطقة، وتقديم الدعم الخاص للصناعات المحلية في البلاد، واستخدام القدرات المحلية والوطنية، والحفاظ على الانضباط المالي وما إلى ذلك".

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة: "تم تعيين مجموعة عمل للمواد الأساسية التي يحتاجها الناس لضمان توفر كميات كافية من الفاكهة وغيرها من المواد للناس. كما أن عقد المعارض الربيعية مدرج أيضًا على جدول الأعمال".

وأكدت مهاجراني أن علاقاتنا مع دول المنطقة مثل قطر كانت دائما جيدة، وقالت: "نعتبر زيارة قطر إلى طهران الذي تجري غدا الأربعاء، زيارة مباركة كدولة مجاورة".

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