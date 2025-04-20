مهاجراني: المفاوضات كانت إيجابية ولكننا لسنا متفائلين او متشائمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" أشارت إلى الجولة الثانية من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة في روما العاصمة الإيطالية،مؤكدة على ان هذه المفاوضات ستتم في إطار مهام وواجبات وزارة الخارجية، ولن تحيد الحكومة عن المسار الرئيسي لإدارة البلاد.

واوضحت المتحدثة باسم الحكومة في حوار مع ارنا، بأن المحادثات التي تجري بوساطة سلطنة عُمان وفي أجواء بناءة، تهدف إلى استكشاف الخطوات العملية لتخفيف التوترات وتوفير منصة للمحادثات الفنية المستقبلية.

واضافت مهاجراني انه وبموافقة الطرفين، سيتم عقد المزيد من المشاورات على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة، ثم على مستوى أعلى في مسقط.

وبيّنت بأن حكومة الرئيس بزشكيان (الحكومة الـ14)،تتابع بنفس الوقت وبجدية واجباتها ومسؤولياتها الرئيسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنفيذية، الى جانب قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك المفاوضات التي تعتبر كجزء من الخطط الكبرى للبلاد التي يتم متابعتها من خلال المؤسسات المسؤولة ذات الصلة.

وردا على سؤال حول توقعات الحكومة بشأن عملية المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، افادت مهاجراني انه "وفقا لوزارة الخارجية الايرانية فإن عملية المفاوضات كانت إيجابية حتى الآن، ولكن كما قال قائد الثورة الاسلامية فنحن لسنا متفائلين ولا متشائمين بشأن المفاوضات."

وختمت المتحدثة باسم الحكومة مؤكدة على النهج المبدئي للحكومة في السياسة الخارجية،قائلة :"لطالما تصرفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على أساس المصالح الوطنية والحفاظ على كرامة الشعب الإيراني، كما أنها تتبع مبادئ الحكمة والمصلحة،ومع استمرارنا في مسار المفاوضات، سنرحب بأي مبادرة عملية تهدف إلى رفع العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني."

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