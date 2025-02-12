  1. إيران
  2. السياسة
١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م

الحكومة الايرانية: لن نتفاوض مع أمريكا لأنها لا تفهم لغة التفاوض

الحكومة الايرانية: لن نتفاوض مع أمريكا لأنها لا تفهم لغة التفاوض

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان الجمهورية الاسلامية ترفض الظلم ولن تتفاوض مع امريكا، لأنها لا تفهم لغة التفاوض,

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده للتفاوض مع إيران، بينما يواصل في الوقت ذاته استراتيجية الضغط القصوى.

وصرحت مهاجراني بأن الشعب الإيراني يؤمن بالحوار والصداقة، لكنه لن يرضخ للضغوط أو الخطاب المزدوج، مؤكدة أنه لا يمكن الجمع بين الابتسام وفرض سياسة "الضغوط القصوى"، ثم الادعاء بالرغبة في التفاوض.

وأضافت: "إيران، باعتبارها دولة طالما التزمت بالحوار، لطالما سعت وراء استراتيجية التفاوض، ولكن الضغوط القصوى لا تسمى تفاوضًا"، مبينا: "لن تتفاوض مع امريكا، لأنها لا تفهم لغة التفاوض".

/انتهى/

رمز الخبر 1954294

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات