الحكومة الايرانية: لن نتفاوض مع أمريكا لأنها لا تفهم لغة التفاوض

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده للتفاوض مع إيران، بينما يواصل في الوقت ذاته استراتيجية الضغط القصوى.

وصرحت مهاجراني بأن الشعب الإيراني يؤمن بالحوار والصداقة، لكنه لن يرضخ للضغوط أو الخطاب المزدوج، مؤكدة أنه لا يمكن الجمع بين الابتسام وفرض سياسة "الضغوط القصوى"، ثم الادعاء بالرغبة في التفاوض.

وأضافت: "إيران، باعتبارها دولة طالما التزمت بالحوار، لطالما سعت وراء استراتيجية التفاوض، ولكن الضغوط القصوى لا تسمى تفاوضًا"، مبينا: "لن تتفاوض مع امريكا، لأنها لا تفهم لغة التفاوض".

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