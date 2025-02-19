اكتشاف 600 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج الفارسی والقبض على 11 مشتبهاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد بهادر إسماعيلي: "إن قوات حرس الحدود في محافظة هرمزكان أرسلت إلى الموقع بواسطة زورق للتحقيق في الأمر خلال عملية بعد تلقي معلومات عن أنشطة مهربي الوقود".

وأوضح أن "حرس الحدود تمكن خلال هذه العملية من ضبط 600 ألف لتر من الوقود المهرب على متن إحدى السفن، وتم القبض على 11 مشتبهاً بهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية".

وأشار مسؤول كبير في حرس الحدود في محافظة هرمزجان إلى أنه تم ضبط سفينة خلال هذه العمليات، وقال: ""المهربين، وبعد رؤيتهم لحرس الحدود، فروا من مكان الحادث بقطع حبل البندقية الذي كان مربوطاً بالسفينة".

وقال قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان: "في هذه العملية، نجح حرس الحدود في اكتشاف حاويتين بلاستيكيتين تحتويان على 45 ألف لتر من وقود الديزل المهرب".

وتابع إسماعيلي: "نتيجة ليقظة وجهود حرس الحدود في قاعدة بندر عباس البحرية، تم تحديد وضبط سفينة شحن تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج الفارسي".

وأضاف قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان: إن حرس الحدود اكتشفوا 3 حاويات من البضائع المهربة من السفينة المضبوطة والتي يقدر الخبراء قيمتها بنحو 2 تريليون ريال.

وفي إشارة إلى اعتقال اثنين من المشتبه بهم وضبط السفينة، تابع: "حرس الحدود بدعم من القضاء يتابع هذه القضية بكل جدية وحسم ولن يسمح لبعض الأشخاص بالإضرار بإنتاج البلاد ونموها الاقتصادي من خلال محاولة تهريب البضائع لتحقيق مكاسب شخصية".

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