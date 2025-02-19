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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٥ م

اجتماع رئيسي البرلمانين الإيراني والعماني في باكو

اجتماع رئيسي البرلمانين الإيراني والعماني في باكو

التقى رئيس مجلس النواب العماني مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس النواب العماني التقى وأجرى محادثات مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي على هامش الدورة الخامسة عشرة لمنتدى البرلمانيين الآسيويين في باكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1954584

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