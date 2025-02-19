اجتماع رئيسي البرلمانين الإيراني والعماني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس النواب العماني التقى وأجرى محادثات مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي على هامش الدورة الخامسة عشرة لمنتدى البرلمانيين الآسيويين في باكو.

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