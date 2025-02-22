رئيس مجلس الشورى الاسلامي يلتقي "زياد النخالة" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، صباح اليوم، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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