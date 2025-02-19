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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٠ م

قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في باكو

قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في باكو

التقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي على هامش الدورة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا كيلاني التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وأجرى محادثات معه على هامش الدورة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو.

/انتهى/

رمز الخبر 1954581

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