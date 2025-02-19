قاليباف يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا كيلاني التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وأجرى محادثات معه على هامش الدورة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو.

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