قاليباف: مواقف الجمعية البرلمانية الاسيوية ركزت على إدانة جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انه تم انتخاب ايران لتكون رئيسا للجمعية البرلمانية الاسيوية لعامي 2027 و 2028 مضيفا ان هذه الاجتماعات ستعقد في طهران.

اعلن ذلك قاليباف في حوار تلفزيوني لدى عودته اليوم الخميس الى طهران عقب مشاركته في الدورة الـ 15 للجمعية البرلمانية الاسيوية التي عقدت في العاصمة الاذربيجانية باكو.

واضاف ان كارثة فلسطين ولبنان كانت اكبر حدث في العام الماضي، بحيث ان هذه الموضوعات اثرت بالكامل على نقاشات الجمعية البرلمانية الاسيوية. موضحا ان جميع المواقف والكلمات والاجتماعات ركزت على التنديد بالكيان الصهيوني والدفاع عن القضية الفلسطينية.

واضاف ان الزيارة اتاحت فرصة عقد لقاء مع رئيس اذربيجان وكبار المسؤولين فها لبحث الموضوعات الثنائية والتركيز على توسيع العلاقات.

واضاف انه ركز على ضرورة تحقيق تبادل تجاري قدره 5 مليارات دولار مع جمهورية اذربيجان.

واوضح ان الطرفين اكدا على ضرورة ان الدول من خارج المنطقة لا يحق لها التدخل في شؤون المنطقة وان وجود ايران قوية واذربيجان قوية، يمكن ان يسهم في ارساء الاستقرار، لذلك تمت مناقشة توسيع العلاقات في اطار النموذج الثلاثي ايران واذربيجان وروسيا، بما في ذلك في مجال النقل ونقل الغاز وكذلك التنسيق بخصوص المشاريع المتفق عليها سابقا.