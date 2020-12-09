روحاني يعلن جهوزية ايران لاعادة اعمار المناطق المتضررة في قرة باغ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء وزير خارجية جمهورية آذربيجان جيحون بايراموف، اشار الرئيس روحاني الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الواضحة والصريحة تجاه النزاع في قرة باغ بين اذربيجان وارمينيا واكد الدعم لوحدة اراضي جمهورية اذربيجان، معربا عن السرور لانتهاء الحرب بين البلدين وتحرير الاراضي المحتلة التابعة لجمهورية اذربيجان واقرار الهدنة.

ووصف العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبلد الصديق والجار جمهورية اذربيجان بانها طيبة واخوية وقال: ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان ونامل بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في ظل الفرصة المتاحة في الظروف الدولية الجديدة.

*مبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ

واشار الى مبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ بارسال مندوب خاص الى روسيا واذربيجان وارمينيا، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاداء دور بناء في المساعدة بترسيخ الهدنة وارساء الاستقرار في المنطقة.

واكد ضرورة الاستفادة من حدود ايران واذربيجان لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري واضاف: انه وفي ضوء انتهاء عهد ترامب في اميركا ومجيء ادارة جديدة الى سدة الحكم، فان الظروف ستكون افضل للتعاون بين الدول.

واعلن استعداد ايران للمشاركة في اعادة اعمار المناطق المحررة التابعة لجمهورية اذربيجان واضاف: انه نظرا للجوار بين البلدين والامكانيات المتاحة في ايران فان مشاركة ايران في اعادة اعمار المناطق المتضررة بسبب حرب قرة باغ تخدم مصلحة البلدين.

واشار الرئيس روحاني الى الاتفاقيات السابقة بين ايران واذربيجان ومنها مشروع سكك الحديد "رشت –آستارا" واكد على الاسراع بتنفيذ وتفعيل تلك الاتفاقيات وقال: ان الظروف متوفرة لتنفيذ المشاريع المشتركة للتعاون المتفق عليه بين البلدين ومنها سد خداآفرين وانشاء محطة للطاقة وبامكان البلدين توسيع تعاونهما في المجالات الصناعية والعلمية والادوية وسائر المجالات.