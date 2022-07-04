الرئيس الإيراني: تطوير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية يقود إلى تعاون إقليمي فعال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي استقبل مساء اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، حيث استمع إلى تقريره المفصل حول زيادة الزيارات والمشاورات الدبلوماسية بين البلدين وأثرها على توسيع العلاقات الثنائية و التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والسياسي ، مؤكدا ضرورة خلق انفتاحات جديدة في العلاقات بين طهران وباكو.

واشار الرئيس الإيراني إلى أنه لا توجد قيود في تعزيز وتقوية العلاقات مع جمهورية أذربيجان ، وأضاف: إن تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بامكانه ان يقود إلى تعاون إقليمي فعال.

وأكد رئيسي على الحاجة إلى زيادة تبادل الزيارات بين شعبي البلدين وأضاف: إن تعزيز العلاقات والتفاعلات بين الشعبين سيعزز الصداقة بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن تقود زيارة الرئيس الأذربيجاني لطهران الى احداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

ومن جهته، أشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهون بايراموف، في هذا اللقاء إلى النمو الكبيرة في تبادل الزيارات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين وتأثيرها الملحوظ على مستوى التعاون والعلاقات وقال ان التجارة بين إيران وجمهورية أذربيجان العام الماضي وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شهدت نموا ملحوظا.

وقدم تقريراً مفصلاً عن الموضوعات ذات الاهتمام والمفاوضات بين مسؤولي البلدين، مضيفاً أن: "الجمهورية الإسلامية وجمهورية أذربيجان متفقتان على أن قضايا المنطقة يجب أن يتم حلها من قبل دول المنطقة نفسها ودون تدخل من الاجانب".

/انتهى/