البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة تعلق على عرض مسیرة "شاهد" الايرانية في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على عرض طائرة "شاهد 236" الإيرانية بدون طيار في اجتماع الحزب الجمهوري في امريكا، أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة: "إن طائرة "شاهد" بدون طيار هي واحدة من أفضل أنواع الطائرات بدون طيار في العالم؛ تتمتع هذه الطائرة المسيرة بقدرات ممتازة في الكشف والمراقبة والتشغيل، كما أنها ذات سعر معقول للغاية".

وأكدت البعثة الإيرانية: "لا يوجد أي حظر قانوني على بيعه. يمكن لأي دولة تتعهد بعدم استخدامها لغزو دولة أخرى أن تتقدم بطلب لشرائها".

يذكر انه يوم الأمس الخميس، خلال اجتماع لحزب الجمهوري في امريكا، تم الكشف عن طائرة "شاهد٢٣٦" الإيرانية بدون طيار باعتبارها طائرة بدون طيار قاتلة بغرض تشويه سمعة ايران.