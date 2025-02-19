صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة جوالة تنضم إلى لواء القوات الخاصة في الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد لواء طالامام الحسن المجتبى (ع) للقوات الخاصة في القوات البرية العميد ثاني نوشاد آبداري، قال على هامش المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) التاسعة عشرة للقوات البرية للحرس الثوري: إن لواء القوات الخاصة التابع للحرس الثوري مزود بصواريخ مضادة للدروع دقيقة التوجيه من طراز "ألماس" و"كورنيت"، من فئة "اطلاق وانس".

وفي إشارة إلى تجهيز لواء القوات الخاصة في الحرس الثوري بطائرات مسيرة وأنظمة لمواجهة الطائرات الصغيرة المعادية، أضاف: "يتم تعزيز القوة القتالية للواء القوات الخاصة في القطاعات الهجومية والدفاعية يوميا بأسلحة جديدة واستخدام تكتيكات مبتكرة وجديدة".

وأكد قائد لواء "الامام الحسن المجتبى (ع)" للقوات الخاصة، أن هذا اللواء من القوات الخاصة مزود بأسلحة ذكية، وقال: "المقاتل في القوات الخاصة بالإضافة إلى قدرته على القتال على ارتفاعات عالية ضد طائرات العدو والطائرات الصغيرة في أعماق ساحة المعركة، لديه أيضاً قدرات عملياتية عالية باستخدام أسلحة جديدة".

وتابع: "إن القوة النارية للواء القوة البرية الخاصة التابع للحرس الثوري تتضافر مع استخدام عدد كبير من الطائرات الصغيرة وتشكل جحيماً من النار لأي مهاجم".

وانطلقت الثلاثاء المرحلة الثانية من مناورات قوة الرسول الأعظم (ص) الـ 19 للقوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، باعتبارها أكبر مناورات عملياتية لهذه القوة، في جنوب غرب البلاد.

وفي هذه المرحلة، ستواصل الوحدات المتخصصة في القوات البرية للحرس الثوري في الايام القادمة تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الحرب الالكترونية والهجمات واسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي والمدفعية.

وفي هذه المناورات، بالإضافة إلى استخدام أساليب وتكتيكات قتالية جديدة، سيتم تقييم الأسلحة والمعدات الجديدة المضافة إلى مختلف وحدات الحرس الثوري الإسلامي في ساحة المعركة.

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