اللواء باقري يتفقد إنجازات القوة البرية لحرس الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري زار منطقة مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ19 للقوات البرية لحرس الثورة واطلع على آخر إنجازات القوات البرية لحرس الثورة.

وانطلقت، صباح أمس، المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ19 في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

وفي هذة المناورات تم التدرب على سيناريوهات دفاعية مختلفة لمواجهة الأعداء العابرين للحدود استناداً إلى مبدأ الحرب الموازية.

وفي المرحلة الثانية من مناورات الرسول الأعظم (ص) التاسعة عشرة، كشفت القوات البرية لحرس الثورة واختبرت أحدث إنجازاتها في مجالات المدرعات والطائرات بدون طيار والصواريخ.

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