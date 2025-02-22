وزير الجهاد الزراعي: الأسواق الخارجية متعطشة لشراء الجرارات الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غلام رضا نوري قزلجه، اليوم السبت، في حفل افتتاح وإزاحة الستار عن الإنجازات الجديدة لمجمع إنتاج الجرارات الإيراني، إن 56 عاما من الجهود القيمة في هذا المجمع تعد مصدر فخر، مضيفا: "في جميع المفاوضات والاجتماعات، نحن فخورون بوجود هذه الصناعة لأن تصنيع الجرارات هي صناعة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات التنمية في البلاد، فهي أيضا قوة دافعة في صناعة البلاد".

وأكد أن جزءا كبيرا من التقدم الكبير في الزراعة يعود إلى هذه الصناعة، وقال: "نحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف جرار جديد وتجديد 30 ألف جرار سنويا".

وفي إشارة إلى التنوع الكبير في منتجات تصنيع الجرارات، أضاف: "إن تنوع أحجام الوحدات الزراعية كبير للغاية، وهناك عمال لكل حجم من الآلات داخل البلاد، لذا فإن تنوع خطوط منتجات الجرارات ذو قيمة كبيرة".

وأعلن وزير الجهاد الزراعي: خلال الأشهر الـ11 الماضية، تم تقديم المزيد من التسهيلات لشراء الجرارات مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

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