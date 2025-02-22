  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٢ ص

وزير الجهاد الزراعي: الأسواق الخارجية متعطشة لشراء الجرارات الإيرانية

وزير الجهاد الزراعي: الأسواق الخارجية متعطشة لشراء الجرارات الإيرانية

 أكد وزير الجهاد الزراعي، أن الأسواق الخارجية متعطشة لشراء الجرارات الإيرانية، وقال: "إن الطريق أمام صناعة الجرارات في بلادنا مفتوح تماما على المدى الطويل، وجاذبية الأسواق المحلية والأجنبية عالية للغاية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غلام رضا نوري قزلجه، اليوم السبت، في حفل افتتاح وإزاحة الستار عن الإنجازات الجديدة لمجمع إنتاج الجرارات الإيراني، إن 56 عاما من الجهود القيمة في هذا المجمع تعد مصدر فخر، مضيفا: "في جميع المفاوضات والاجتماعات، نحن فخورون بوجود هذه الصناعة لأن تصنيع الجرارات هي صناعة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات التنمية في البلاد، فهي أيضا قوة دافعة في صناعة البلاد".

وأكد أن جزءا كبيرا من التقدم الكبير في الزراعة يعود إلى هذه الصناعة، وقال: "نحتاج إلى ما لا يقل عن 20 ألف جرار جديد وتجديد 30 ألف جرار سنويا".

وفي إشارة إلى التنوع الكبير في منتجات تصنيع الجرارات، أضاف: "إن تنوع أحجام الوحدات الزراعية كبير للغاية، وهناك عمال لكل حجم من الآلات داخل البلاد، لذا فإن تنوع خطوط منتجات الجرارات ذو قيمة كبيرة".

وأعلن وزير الجهاد الزراعي: خلال الأشهر الـ11 الماضية، تم تقديم المزيد من التسهيلات لشراء الجرارات مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954675

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات