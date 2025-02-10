وزير الجهاد الزراعي: المفاوضات مع الولايات المتحدة لا معنى لها إذا لم يتم رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف غلام رضا نوري، وزير الجهاد الزراعي، اليوم الاثنين على هامش مسيرة 22 في طهران، بشأن أهمية إحياء ذكرى انتصار الثورة : "الثورة الإسلامية ملك للشعب". هذه الثورة صنعها الشعب، واستمرارها مرهون بحضور الشعب.

وفي إشارة إلى عدم ثقة إيران التاريخية بالأميركيين، قال وزير الجهاد الزراعي: "عندما كان الإيرانيون في التاريخ أهل التفاوض والسلام والعلم والحضارة، لم تكن أميركا قد ولدت بعد ".

وتابع: "نحن نعرف الجانب الآخر، ولكن طالما أن الأميركيين لم يتقدموا بصدق ولم يحترموا الشعب الإيراني ولم يرفعوا هذه العقوبات القاسية ولم يقبلوا بشروط إيران، فإن عدم التفاوض هو الخيار الأكثر ملاءمة".

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