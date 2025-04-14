وزير الزراعة الايراني يتوجه إلى البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن غلام رضا نوري قزلجه توجه على رأس وفد اقتصادي إلى برازيليا عاصمة البرازيل، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر لوزراء الزراعة في دول مجموعة بريكس (BRICS).

"الأمن الغذائي والتغذية، والاستدامة"، و "الابتكار والتمويل الزراعي"، و "التجارة الدولية الزراعية" هي المحاور الرئيسية الثلاثة وجدول أعمال الاجتماع الخامس عشر لوزراء الزراعة في البرازيل؛ كما سيتم اعتماد خطة العمل في مجال التعاون الزراعي للفترة 2025-2028 .

وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية عضواً رسمياً في مجموعة بريكس منذ عام 2024؛ وتتولى البرازيل رئاستها الدورية لهذا العام.

وشملت الأعضاء الرئيسيين والمؤسسين لمجموعة بريكس دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ومنذ عام 2024، انضمت إلى المجموعة أيضاً دول مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

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