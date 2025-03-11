قزلجة يؤكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية الزراعية للدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن موقع إعلامي حكومي، أن غلامرضا نوري قزلجه التقى وتحدث مع بريك آرين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، يوم الاثنين.

وفي هذا اللقاء، أكد نوري قزلجه على أهمية "الأمن الغذائي" لجميع الدول الإسلامية، مضيفا: يجب أن تؤخذ قضية الأمن الغذائي على محمل الجد في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. ويجب أن يتم تبادل المعلومات والإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بشكل جدي بين الدول الأعضاء في المنظمة.

واضاف: قد تم التخطيط لهذه البرامج، وما هو موجود في النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لأنه منصوص عليه أيضاً في الدستور والقوانين العليا لبلدنا، من شأنه أن يعزز ويطور التعاون الثنائي.

وأضاف وزير الجهاد الزراعي: إن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي في أغلب الأحيان من الدول الصديقة والقريبة من إيران، ولابد من الاستفادة من القدرات العلمية والكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الخبراء الإيرانيون لمساعدة هذه المنظمة.

وأكد نوري قزلجه: نحن نقوم بتطوير محتوى برنامج الأمن الغذائي لأعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وبدلاً من قيام الدول منفردة بإنتاج جميع منتجاتها، يمكننا التخطيط بطريقة تمكن أعضاء المنظمة من إنتاج وتوفير احتياجات بعضهم البعض بشكل موسمي ودوري.

ومن جانب اخر قال بريك ارين المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي: تعد إيران دولة رائدة في المنطقة من حيث التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الزراعية المستدامة. إن العديد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الإسلامي تحتاج إلى قدرات إيران. وكان لدينا اتفاقيات في مجال التعليم يمكن أن تشكل حدثاً منظماً ومنهجياً لنقل المعرفة والمعلومات الإيرانية.

وتابع: تسعى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى تنفيذ مبادرات مختلفة، وقد قمنا بمشاركتها مع منظمة الأبحاث التابعة لوزارة الجهاد الزراعي حتى نتمكن من متابعة مواضيع البحث بشكل مشترك.

وأكد ارين على ضرورة إنشاء البنك الدولي للجينات النباتية والحيوانية وقال: لدى إيران بنك جيني غني جدًا. وبطبيعة الحال، تم التوصل إلى اتفاقيات أولية من قبل الحكومة الكازاخستانية وتم تخصيص الموارد اللازمة لإنشاء هذا البنك الجيني في كازاخستان.

وأكد أن تغير المناخ له تأثيرات كبيرة على الزراعة في الدول الأعضاء، وقال: أحد المجالات التي يمكننا التعاون فيها هو إنتاج بذور قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

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