جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن تفجير تشابهار

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بعد انفجار مبنى مقر منظمة تشابهار الريفية الشرقية التي تعمل تحت إشراف مؤسسة الإسكان، أصدرت جماعة جيش الظلم الإرهابية بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الانفجار. وأكدت مؤسسة الإسكان في سيستان وبلوشستان أن مسلحين مجهولين هاجموا مبنى مقر مؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية، وبعد إخلاء المبنى، فجروا قنبلة ودمروا المبنى الإداري للمقر.

أفاد المدعي العام لمدينة زاهدان، بهجوم مسلحين مجهولين على مبنى مؤسسة الإسكان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وبعد إخلاء المراجعين فجروا قنبلة صوتية أدت إلى تخريب جزء من المبنى.

وذكرت النيابة العامة في زاهدان أن الانفجار الذي وقع في مكتب مؤسسة الإسكان في تشابهار لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأن الأمن يسود المدينة بشكل كامل حاليا، كما تلاحق قوات الأمن مرتكبي الحادث.

وقال مهدي شمس آبادي، المدعي العام في مدينة زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران: "في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم، انفجرت قنبلة صوتية في مبنى مؤسسة الإسكان بمدينة تشابهار، مما أدى إلى تدميره جزئيا".

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