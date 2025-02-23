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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٠٤ ص

آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله

آخر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر محاولات يائسة من الكيان الصهيوني لمنع تواجد حشود كبيرة من المواطنين اللبنانيين في تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر مساعي الكيان الصهيوني لمنع تواجد حشود كبيرة من المواطنين اللبنانيين في تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله.

وفي هذه الصورة، يرسل حساب يحمل علمًا مزيفًا للكيان الصهيوني رسالة تحذيرية للمواطنين اللبنانيين.

آخر محاولات يائسة للكيان الصهيوني لمنع تواجد جمهور المقاومة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله

وتقول الرسالة: أيها المواطن اللبناني، لا يجوز لك أو لأولادك تحت أي ظرف من الظروف حضور الجنازة؛ وإلا فإننا سوف نلاحقك قضائيا!

هذا في حين تتوافد حشود كبيرة من المواطنين نحو ملعب شمعون منذ الساعات الأولى من اليوم الاحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1954737

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