"انا على العهد".. احدث جدارية في ساحة "الثورة" بطهران متزامنا مراسم تشييع الشهيد نصرالله +الصورة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع مراسم تشييع جثمان الامين السابق لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت، أزيح الستار عن جدارية جديدة في ساحة الثورة في طهران تحمل شعار "انا على العهد".