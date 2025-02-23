بقائي: حضور الوفد الإيراني في بيروت دليل على استمرار الدعم للمقاومة المشروعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي ان حضور وفد إيراني رفيع المستوى في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، اللذين يمثلان عمودي المقاومة في حزب الله، هو دليل على تأكيد موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استمرارها بدعم المقاومة المشروعة للبنان وفلسطين ضد العدوان والاحتلال.

وبالاشارة الى زيارته الأخيرة الى بيروت، قال بقائي: منذ حوالي خمسة أشهر، قمت بزيارة لبنان برفقة معالي وزير الخارجية، وحينها كان وقتا صعبا للغاية بالنسبة للشعب اللبناني، الذي كان يتعرض باستمرار لقصف وعدوان الكيان الصهيوني.

وعن الحضور الكبير للشعب اللبناني في مراسم التشييع اليوم، ذكر بقائي: اليوم، وفي طريقنا من مطار بيروت الى مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ينبهر المرء حقا بعظمة وبصيرة الشعب اللبناني ومحبي المقاومة. بالفعل، هذا الصمود والثبات مدرسة حقا وأسطوري إلى حد ما.

/انتهى/