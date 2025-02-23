  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٥٠ ص

صور جوية للسيول البشرية التي تتوافد للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد حسن نصر الله

صور جوية للسيول البشرية التي تتوافد للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد حسن نصر الله

صور جوية تظهر حجم المشاركة الكبيرة والسيول البشرية التي تتوافد للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

رمز الخبر 1954742
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات