https://ar.mehrnews.com/news/1954742/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٥٠ ص رمز الخبر 1954742 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ١١:٥٠ ص صور جوية للسيول البشرية التي تتوافد للمشاركة بمراسم تشييع الشهيد حسن نصر الله صور جوية تظهر حجم المشاركة الكبيرة والسيول البشرية التي تتوافد للمشاركة في مراسم تشييع الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. رمز الخبر 1954742 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة العراق يعلن اليوم الاحد عطلة رسمية في 12 محافظة لتشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصرالله "انا على العهد".. احدث جدارية في ساحة "الثورة" بطهران متزامنا مراسم تشييع الشهيد نصرالله +الصورة رضائي: الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين من المجاهدين العظام في سبيل الإسلام سمات تشييع جثامين الشهداء لبنان السيد حسن نصرالله السيد هاشم صفي الدين صور جوية
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