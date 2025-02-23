https://ar.mehrnews.com/news/1954778/ ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م رمز الخبر 1954778 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٢/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م فيديو... اقامة مراسم دفن جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية بدأت منذ لحظات مراسم دفن الجثمان الطاهرة للشهيد السيد حسن نصر الله في لبنان على يد اصدقاء ومحبين سيد المقاومة. تحميل 19 MB رمز الخبر 1954778 کپی شد محتوى ذات صلة حماس في يوم وداع السيدين نصر الله وصفي الدين: نستذكر مواقفهما الداعمة لفلسطين تقرير مصور...تجمع شعبي في مرقد الامام الرضا (ع) تزامنا مع مراسم تشييع جثمان السيد حسن نصر الله صور الإمام الخميني (ره) وقائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد نصر الله الیمن ... تشييع رمزي للشهيدين السيدين "نصر الله وصفي الدين" بقائي: كل مسلم، بل وكل إنسان حر، سيظل يذكر البطلين الشهيدين نصرالله وصفي الدين الکعبي مودعا نصرالله؛ وداعا یا أمیر القلوب؛ ثأرکم أمانة في أعناق الأحرار تقرير مصور...تشييع جثماني الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في لبنان بدء مسيرة التشييع باتجاه مرقد الشهيد القدس السيد حسن نصر الله سمات تشييع الشهيد حسن نصر الله الضاحية الجنوبية لبنان
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