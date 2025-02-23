فيديو... اقامة مراسم دفن جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية

بدأت منذ لحظات مراسم دفن الجثمان الطاهرة للشهيد السيد حسن نصر الله في لبنان على يد اصدقاء ومحبين سيد المقاومة.