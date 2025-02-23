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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣٠ م

فيديو... اقامة مراسم دفن جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية

فيديو... اقامة مراسم دفن جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله في الضاحية

بدأت منذ لحظات مراسم دفن الجثمان الطاهرة للشهيد السيد حسن نصر الله في لبنان على يد اصدقاء ومحبين سيد المقاومة.

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رمز الخبر 1954778

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