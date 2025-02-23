الیمن ... تشييع رمزي للشهيدين السيدين "نصر الله وصفي الدين"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في كلمة له خلال الفعالية، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، "عبد العزيز بن حبتور"، أن خسارة الشهيدين فادحة، معرباً عن تعازيه للأمة الإسلامية لفقدهما.

وأضاف بن حبتور أن "محور المقاومة هو الوحيد القادر على مواجهة محور الشر ومحور الصهاينة".

ومن جانبه، أعرب رئيس حكومة صنعاء، "أحمد الرهوي"، عن فخره واعتزازه بالسيد حسن نصر الله، مؤكدا أنه وقف إلى جانب الشعب اليمني خلال العدوان الذي تعرض له، مشيرا إلى أن "السيد نصر الله الرجل الصادق والأمين، أمضى حياته في خدمة نصرة المستضعفين".

هذا وأقيمت أيضا، في جامع القدس بمدينة الحديدة، فعالية تأبين و صلاة الغائب على روح شهيدي الإنسانية حسن نصر الله و هاشم صفي الدين، بحضور رسمي وشعبي واسع.

وفي الفعالية أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن رحيل هذين الرمزين مثل خسارة كبيرة للأمة الإسلامية.. لافتا إلى دورهما المحوري في نصرة القضايا العادلة والوقوف إلى جانب المستضعفين وفي المقدمة غزة ومناصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح أن "الشهيدين كانا نموذجا فريدا في التضحية والبذل، وأن قضايا الأمة كانت دائما في صميم اهتماماتهما، مؤكدا أن الجميع سيظل وفيا لمبادئهما وسائرا على ذات الدرب في مواجهة الطغيان والاستكبار العالمي".

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