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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ م

الکعبي مودعا نصرالله؛ وداعا یا أمیر القلوب؛ ثأرکم أمانة في أعناق الأحرار

الکعبي مودعا نصرالله؛ وداعا یا أمیر القلوب؛ ثأرکم أمانة في أعناق الأحرار

أکد الأمین العام للنجباء علی أن الثأر لدماء سید شهداء الأمة أمانة فی أعناق أحرار العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمکتب حرکة النجباء فی الجمهورية الإسلامیة، أن الشیخ أکرم الکعبي أصدر بیانا لتودیع الشهید السید حسن نصر الله.

لکم فیما یلي نص البیان:

وداعاً يا فقيد الأمة وسيد شهداء مقاومتها، وداعاً يا أمير القلوب وفرحتها، ودعنا معك بهجة أرواحنا ليغمرنا بفقدك قسوة الاشتياق وسواد الليالي وثقل حزنها.

نحتسبك عند مليك مقتدر، وهنيئاً لك وقد نلت ما تمنيت برفقة أخيك صفوة العلم والجهاد السيد المهذب صفي الدين، فلن ننسى ولن نغفر، وثأركم أمانة في أعناق الأحرار، وإننا على العهد والوعد، والملتقى عند الحسين عليه السلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1954784

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