وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الإندونيسي في جنيف

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني الذي سافر إلى جنيف لحضور وإلقاء كلمة في الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح والدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو على هامش هذه الاجتماعات.

ويعد هذا اللقاء أول لقاء بين وزيري خارجية البلدين منذ تولي عراقجي هذا المنصب.

هذا وبدأ وزير الخارجية الذي وصل إلى جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، في وقت متأخر أمس، جدول أعماله اليوم بالاجتماع مع عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، وآرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا. وفي أعقاب هذه اللقاءات، التقى أيضًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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