وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الأرميني في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي الذي وصل إلى جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، فجر اليوم، التقى نظيره الأرميني آرارات ميرزويان، وقبل هذا اللقاء، بدأ عراقجي جدول عمله الصباحي في جنيف بالاجتماع مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ومن المفترض أن يلتقي وزير الخارجية عقب هذا اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيشارك السيد عباس عراقجي الذي غادر مساء الأحد إلى جنيف بعد المشاركة في تشييع شهداء المقاومة في لبنان، في الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح للمنظمة اليوم الاثنين. وسيلقي أيضًا كلمة أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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