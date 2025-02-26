"الأسبوع الثقافي الإيراني" في قطر..حدث یوفر فرصا كبيرة ويعرض العلاقات الوثيقة الممتازة بين البلدين

وكالة مهر للأنباء: من أهم مميزات الأسبوع الثقافي الإيراني في الدوحة هو الحضور المتميز للمجموعات الثقافية الإيرانية فيه، حيث يقام الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة خلال الفترة من 257 إلى 28 فبراير. وفي هذا الحدث الثقافي سيتم عرض أبعاد ونماذج مختلفة من الفن والحضارة الإيرانية الإسلامية أمام جمهور قطري واسع.

صورة حية لإيران اليوم

وقال الدكتور حسين ديوسالار نائب مدير تنمية التعاون العلمي والثقافي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الايرانية المتواجد حاليا في الدوحة في تصريحات صحفية عن أهمية انعقاد هذا الحدث: "هدفنا هو معرفة الجمهور القطري وغير القطري في الدوحة بإيران اليوم، فإيران اليوم رمز للحضارة والثقافة والسلطة والاستقرار، وفي هذا الحدث الثقافي سيتم عرض أبعاد ونماذج مختلفة من الفن والحضارة الإيرانية الإسلامية أمام جمهور قطري واسع، إن حضور ما لا يقل عن 110 فنانين ورياضيين وموسيقيين إيرانيين، بعضهم يقيم في قطر، في هذا الحدث الثقافي المهم هو نتيجة لجهود كبيرة بذلتها منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية باعتبارها مقر الدبلوماسية الثقافية للبلاد، وقد شهدنا الآن ثمارها بعد أشهر وحتى سنوات من المتابعة".

وتابع نائب مدير تنمية التعاون العلمي والثقافي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية بالإشارة إلى الميزات الفريدة لإقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في الدوحة قائلاً: "من أهم مميزات الأسبوع الثقافي الإيراني التركيز على الصناعات الإبداعية، كما ستقدم الرياضات الإيرانية "الزورخانة" قيمتها وجاذبيتها الخاصة والفريدة من نوعها بحضور الرياضيين المحترفين في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لبرنامج بث الأفلام الإيرانية وإقامة معرض للصور للمعالم السياحية والتاريخية في بلدنا، وبفضل الجهود المتواصلة من جانب زملاء منظمة الثقافة والاتصالات، تم إعداد الأرضية لإقامته على أفضل وجه ممكن".

حضور وزير الثقافة والإرشاد والوفد المرافق في الدوحة

كما سيعقد الدكتور سيد عباس صالحي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي خلال زيارته للدوحة لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين لتعميق العلاقات الثنائية في المجال الثقافي، ولا شك أن هذه اللقاءات ستلعب دوراً مهماً في تطوير التفاعلات والاتصالات بين البلدين، وبالطبع سيكون لها تأثير على المنطقة. كان هناك تعاون ثقافي مستمر وفعال بين قطر وإيران، وقد تعزز هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة. لذلك فإن إقامة الأسبوع الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر يعتبر نقطة تحول في التآزر بين طهران والدوحة في مختلف المجالات. ويرافق الدكتور سيد عباس صالحي في هذه الرحلة محسن جوادي نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ورائد فريد زاده رئيس المنظمة الوطنية للسينما والإعلام السمعي والبصري ومحمد رضا أحمدي المستشار الأول للوزير والمدير العام لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي وحسين ديوسالار نائب مدير تطوير التعاون العلمي والثقافي في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية.

علينا أن نقدم رواية إيران اليوم بأنفسنا

كما وصف عبد الرضا سيفي، المدير العام للتعاون الثقافي وشؤون الإيرانيين في الخارج بمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، انعقاد الأسبوع الثقافي الإيراني في الدوحة بالحدث المميّز والديناميكي، وقال في هذا الصدد: "يجب علينا أن نقدم رواية إيران اليوم بأنفسنا. إذا لم نروي حقائقنا الفريدة والفخورة وقدراتنا وحضارتنا وتاريخنا وثقافتنا للآخرين، فلا يمكننا أن نتوقع من الآخرين أن يقدموا هذا السرد لنا، بطريقة عادلة وغير متحيزة. بالإضافة إلى الاعتزاز بحضارتنا وثقافتنا وقيمنا ومبادئنا، ويجب علينا أن ننقل هذه الرسالة من خلال الأدب الصديق للمتلقي، والذي يتناسب مع الجغرافيا الثقافية لكل منطقة. وفي هذه الحالة، فإن الروايات المصطنعة والمتحيزة التي خلقها أعداء إيران عن بلدنا سوف تفقد مكانها بشكل طبيعي".

حدث یوفر فرصا كبيرة

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة علي بختياري أيضاً في وصفه لإقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في قطر: "إن أحد القضايا المهمة التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في الدوحة هو دور ومكانة دولة قطر في المنطقة والنظام الدولي. ونظراً لقدراتها الإقليمية والدولية الجيدة، فإن هذه الدولة قادرة على توفير فرصة للتواصل مع دول المنطقة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعي المستمرة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لإقامة الأسبوع الثقافي في الدوحة قوبلت بدعم ومساعدة جديرة بالإعجاب من الجانب القطري. إن معرفة شعب قطر ومواطني البلدان الأخرى المقيمين في هذا البلد بالثقافة والفنون الإيرانية القديمة سيكون بالتأكيد فرصة لنا. بالإضافة إلى ذلك، في مجال الصناعات الإبداعية، لدينا الكثير لنقوله ويمكننا حتى تحديد الاقتصاد الثقافي حول هذا المجال الديناميكي."

علاقات ثقافية ممتازة مع القطريين

كما أشار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة إلى التعاون الثقافي الواسع بين طهران والدوحة وقال: "لقد تم توقيع اتفاقيات مختلفة مع قطر، وهناك تعاون فعال ومباشر بين الطرفين في هذا المجال، كما يقام الأسبوع الثقافي المشترك بين إيران وقطر بناءً على اتفاقية موقعة بين الطرفين، كما لدينا أنشطة علمية وأكاديمية وتعاون وبرامج في مجالات نشر الكتب والسينما والأفلام مع القطريين، لذلك فإن إقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في الدوحة على هذا النحو الكبير سيكون له أهمية كبيرة".

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