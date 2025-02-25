عارف: يتمتع قطاع "الرادار" بظروف جيدة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، أوضح خلال المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقب، لقد كان الرادار دائما أحد أولويات الدولة، لذلك يتمتع هذ هذا القطاع اليوم بوضع جيد.

وقال يسعدني كثيرا أن يكون هذا المؤتمر دوليا وبطبيعة الحال قمنا بتفعيل مؤتمرات مشابهة في العقدين الأولين من الثورة.

وأضاف تم اقتراح من نظرة علمية لنمو العلم في هذا القطاع، بحيث بعد اكتساب الخبرة الواسعة والطويلة الأمد في الماضي والنمو المحلي بالقدرة الداخلية يمكننا أن نحاول وعندما نصل إلى مرحلة النضج، سنواصل أنشطتنا مع المؤسسات العلمية والبحثية في جميع أنحاء العالم.

/انتهى/