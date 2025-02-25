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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:١٠ ص

عارف: يتمتع قطاع "الرادار" بظروف جيدة في البلاد

عارف: يتمتع قطاع "الرادار" بظروف جيدة في البلاد

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، إن اليوم لدينا ظروف جيدة في قطاع الرادار لافتا إلى أنه كان الرادار دائما أحد أولويات الدولة ونحن اليوم في وضع جيد في هذا القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، أوضح خلال المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الدولي الأول لأنظمة الرادار والمراقب، لقد كان الرادار دائما أحد أولويات الدولة، لذلك يتمتع هذ هذا القطاع اليوم بوضع جيد.

وقال يسعدني كثيرا أن يكون هذا المؤتمر دوليا وبطبيعة الحال قمنا بتفعيل مؤتمرات مشابهة في العقدين الأولين من الثورة.

وأضاف تم اقتراح من نظرة علمية لنمو العلم في هذا القطاع، بحيث بعد اكتساب الخبرة الواسعة والطويلة الأمد في الماضي والنمو المحلي بالقدرة الداخلية يمكننا أن نحاول وعندما نصل إلى مرحلة النضج، سنواصل أنشطتنا مع المؤسسات العلمية والبحثية في جميع أنحاء العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1954856
شیرین سماره

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