شركة ايرانية تنتج كبسولة نانوية تساعد في علاج الكبد الدهني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لا تزال أمراض الكبد تشكل مصدر قلق كبير في مجال الصحة العامة. من الكبد الدهني إلى تليف الكبد والتهاب الكبد، يمكن لهذه الأمراض أن يكون لها تأثيرات خطيرة على نوعية حياة الشخص. ومع ذلك، فإن التقدم العلمي في مجال الأدوية واستخدام تكنولوجيا النانو قد أدخلت حلولاً جديدة في معالجة هذه المشاكل. ومن أهم هذه الابتكارات الدواء النانوي "سيناليو 70" الذي أنتجته شركة "إكسير نانو سينا" ودخل سوق الأدوية في البلاد.

سيناليو 70 عبارة عن كبسولة جيلاتينية ناعمة تحتوي على السيليمارين في شكل نانوميسل. إن السليمارين، المركب الفعال في هذا الدواء، هو عبارة عن فلاونوئید طبيعي يتم استخلاصه من نبات شوك الحليب . هذا المركب معروف على نطاق واسع لعلاج أمراض الكبد. يتمتع السليمارين بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وحامية ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في الوقاية والعلاج من مجموعة واسعة من أمراض الكبد، بما في ذلك الكبد الدهني، وتليف الكبد، والتهاب الكبد الحاد والمزمن، وأضرار الكبد الأخرى الناجمة عن استخدام الأدوية والسموم.

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