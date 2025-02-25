لافروف: وحدة الأراضي السورية مهمة بالنسبة لنا..اجريت محادثات مفصلة ومفيدة مع نظيري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي في طهران: "أجرينا مفاوضات مفصلة ومفيدة". وتمت الإشارة إلى الحوار بين البلدين في العام الماضي، حيث التقى الرئيسان مرتين. ووقع الرئيسان معاهدة تاريخية بين البلدين تتضمن أهدافا واسعة للتعاون في كافة الأبعاد.

وأضاف: "هذا العام انعقد مؤتمر بحر قزوين في طهران، ونهنئكم". ونأمل أن يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي هذا العام وأن تستمر الاتصالات. ونأمل أيضًا أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوراسي وإيران، مما من شأنه زيادة التعاون التجاري.

وقال لافروف: "رغم العقوبات فإن التعاون التجاري بين البلدين يتقدم بشكل جيد". إن الخطوات التي كان ينبغي اتخاذها قبل البدء في بناء خط السكة الحديدية رشت - أستارا جارية الآن. ونأمل أن يبدأ بناءه وأن يتم تقديم قرض من الحكومة الروسية لهذا الغرض.

وتابع وزير الخارجية الروسي: "ناقشنا القضايا الدولية والإقليمية". وتلتزم إيران وروسيا بحل النزاعات على أساس ميثاق الأمم المتحدة. وأكدنا على عدم جواز فرض عقوبات أحادية الجانب. واتفقنا على المزيد من التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة. وينبغي أيضاً أن يكون هناك المزيد من التنسيق داخل مجموعة بريكس.

وأضاف: "تحدثنا عن الاتفاق النووي". ونحن نعتقد أن القدرة على الدبلوماسية لا تزال قائمة ولا بد من استخدامها. ونأمل أن نجد حلاً. هذه الأزمة لم تكن من صنع إيران.

وقال لافروف: "تحدثنا عن سوريا. نحن متفقون على الاستقرار في هذا البلد. ومن المهم أن تكون العملية شاملة، ويجب أن ننتظر نتائج المجلس الوطني السورية لتحديد أهداف الحكومة السورية. ولا تزال المواجهات العسكرية مستمرة في بعض الأماكن. سندعم السلام، ووحدة أراضي سوريا مهمة".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "ناقشنا القضايا الإقليمية، بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط". إن الوضع الحالي في فلسطين وقطاع غزة يقلقنا، وهو أمر غير مقبول. ونأمل أن تحظى هذه المسألة باهتمام خاص من قبل المنظمات الدولية. ونحن نعتقد أن المشاكل الإقليمية ينبغي أن تحل على أساس قرارات مجلس الأمن. وفيما يتعلق بسوريا ولبنان، علينا أن نتصرف على أساس القرار.

وأضاف: "تحدثنا أيضًا عن أفغانستان". نحن نعمل معًا على هذا. وقال: "ناقشنا أيضا الوضع في أوكرانيا ونحن نقدر موقف إيران المتوازن، والذي يرتكز على الفهم الدقيق. لقد تقاسمنا في الأمم المتحدة نتائج اتصالاتنا مع الأميركيين".

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