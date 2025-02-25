وزير الخارجية الروسي يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إيران بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

خلال هذه الرحلة، سيلتقي الدبلوماسي الروسي الرفيع المستوى ويتشاور مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الروسي قد زار تركيا قبل سفره إلى إيران، وأجرى مشاورات ومناقشات مع كبار المسؤولين في البلاد حول آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك سوريا.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة بعض القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك الوضع في سوريا وجنوب القوقاز وأفغانستان واليمن ومنطقة الخليج الفارسي وحل قضايا الشرق الأوسط وقضايا بحر قزوين والملف النووي الإيراني والقضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى القضايا الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى طهران جاءت في إطار المشاورات المستمرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى الاجتماع والتباحث مع نظيره الإيراني، سيلتقي وزير الخارجية الروسي أيضًا مع بعض المسؤولين الآخرين في بلادنا ويتشاور حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

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